Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 18 maggio 2026 con Lele Casini.

  • Politica: la strigliata del Presidente Comandini per le troppe assenze in Aula
  • Villasalto: ragazzo perde le dita di una mano per un petardo
  • Quartu: arrestati due giovani di Ussana per spaccio di droga
  • Palau: tre feriti, di uno grave nell’incidente sulla SS 125
  • Nuoro: tamponamento tra auto e moto, ferito il centauro
  • Radiolina: alle 14:30 su Radiolina l’appuntamento con i tifosi, alle 18:30 Alberto Masu con l'”Informatore Sportivo dalla C alla Promozione”
  • Calcio: il Cagliari batte 2-1 il Torino e si salva. Milan-Cagliari domenica alle 20:45
  • Hockey F: vince ancor al’Amsicora
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