radiolina
18 maggio 2026 alle 14:40
GR regionale del 18 maggio 2026 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 18 maggio 2026 con Lele Casini.
- Politica: la strigliata del Presidente Comandini per le troppe assenze in Aula
- Villasalto: ragazzo perde le dita di una mano per un petardo
- Quartu: arrestati due giovani di Ussana per spaccio di droga
- Palau: tre feriti, di uno grave nell’incidente sulla SS 125
- Nuoro: tamponamento tra auto e moto, ferito il centauro
- Radiolina: alle 14:30 su Radiolina l’appuntamento con i tifosi, alle 18:30 Alberto Masu con l'”Informatore Sportivo dalla C alla Promozione”
- Calcio: il Cagliari batte 2-1 il Torino e si salva. Milan-Cagliari domenica alle 20:45
- Hockey F: vince ancor al’Amsicora
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