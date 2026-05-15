Caffè corretto del 15 maggio: si parla di giovani, sport e bandiere bluConduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 15 Maggio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Andrea Artizzu, giornalista de L’Unione Sarda – Giovani sardi sempre più isolati: un ragazzo su cinque non studia e non lavora
Sara Marci, giornalista de L’Unione Sarda – Bandiere Blu Sardegna 2026, Teulada debutta tra le eccellenze del mare italiano
Fabiano Gaggini, giornalista de L’Unione Sarda – Leonardo Pavoletti e Cagliari, un legame destinato a continuare oltre il calcio
Giulia Magda Martinez, sceneggiatrice – Giulia Magda Martinez conquista Amazon Prime: il film tratto da Felicia Kingsley è primo al mondo
Peter Marcias, regista – Peter Marcias riporta Grazia Deledda al centro del cinema italiano con “Quasi Grazia”
Ilenia Giagnoni, giornalista – X Factor, Annalisa smentisce il provino: il toto-giudice infiamma i fan del talent
Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Bandiera estera, padrone italiano: in Sardegna scoperte 100 barche “fantasma” da 48 milioni