Radiolina
15 maggio 2026 alle 14:43
La strambata, la puntata del 15 maggioConduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 15 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Giancarlo Porcu – Editor “Il Maestrale”
Federico Rais – Presidente ISULA Fishing Club Sardegna
Egidiangela Sechi – Giornalista
Giancarlo Campana – Giornalista e scrittore
Veronica Melis – Insegnante fitness “Himalaya”
Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
Caffè Scorretto – La Barnesina
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