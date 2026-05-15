Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 15 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Giancarlo Porcu – Editor “Il Maestrale”

Federico Rais – Presidente ISULA Fishing Club Sardegna

Egidiangela Sechi – Giornalista

Giancarlo Campana – Giornalista e scrittore

Veronica Melis – Insegnante fitness “Himalaya”

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda

Caffè Scorretto – La Barnesina

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