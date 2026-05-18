radiolina
18 maggio 2026 alle 14:36
“La Strambata”, puntata del 18 maggio 2026: tra gli ospiti Angelo BinaghiConduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 18 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Carlo Alberto Melis – giornalista de L’Unione Sarda
- Enrico Trogu – direttore Archivio di Stato di Cagliari
- Angelo Binaghi – Presidente FederTennis
- Gaetano Crivaro – regista
- Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
- Il Post del Lunedì
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