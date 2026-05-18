Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 18 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Carlo Alberto Melis – giornalista de L’Unione Sarda
  • Enrico Trogu – direttore Archivio di Stato di Cagliari
  • Angelo Binaghi – Presidente FederTennis
  • Gaetano Crivaro – regista
  • Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
  • Il Post del Lunedì
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