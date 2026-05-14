Caffè Corretto del 14 maggio 2026: febbre del Nilo in anticipo nell’OristaneseConduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 14 Maggio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Valeria Pinna, giornalista de L’Unione Sarda – Febbre del Nilo in anticipo nell’Oristanese: cresce l’allerta per il primo caso del 2026
Alessandra Ragas, giornalista de L’Unione Sarda – Cagliari travolta dai crocieristi: tra caos, cantieri e assenza di indicazioni cresce il malcontento dei turisti
Lia Serreli, direttore generale gruppo Unione Sarda – La carta che parla: l’Unione Sarda rivoluziona il giornale con i QR Code e i contenuti multimediali
Francesca Spanu, manager culturale – Nasce il Book Club del Monreale: a San Gavino un nuovo spazio dedicato ai libri e alla condivisione
Alessandro Carta, medico estetico – Sindrome di Dorian Gray, cresce l’ossessione per la perfezione: social e paura di invecchiare sotto accusa
Ilenia Giagnoni, giornalista – Mel Gibson e Antonella Salvucci, il gossip esplode a Roma tra abbracci e complicità
Andrea Deidda, giornalista di UnioneSarda.it – Omicidio Monserrato, i fratelli Tunis chiedono la scarcerazione: dubbi sulla fuga dopo la morte di Leonardo Mocci