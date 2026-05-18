Le notizie sportive del 18 maggio 2026 con Valentina Caruso.

  • Calcio, Serie A: Cagliari, salvezza e addio a Pavoletti
  • Calcio, Serie A: le parole di Pisacane e Pavoletti
  • Calcio, Serie C: Torres salva, festa al Vanni Sanna
  • Motori: Sardegna Rally Raid, l’Isola sogna il Mondiale
  • Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Tra Serie C e Promozione”
© Riproduzione riservata