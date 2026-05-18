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18 maggio 2026 alle 14:42
Sport News del 18 maggio 2026Gli aggiornamenti con Valentina Caruso
Le notizie sportive del 18 maggio 2026 con Valentina Caruso.
- Calcio, Serie A: Cagliari, salvezza e addio a Pavoletti
- Calcio, Serie A: le parole di Pisacane e Pavoletti
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