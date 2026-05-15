Maracalagonis: morto l’operaio caduto dal cestello sabato scorso

Aerei: annullato in piena notte a Elmas il volo per Malpensa. oggi quello per Firenze

Carburanti: dai dati del Ministero la Sardegna è la regione con il più prezzo più alto del gasolio

Cagliari: la Gdf scopre 100 barche mai dichiarate al fisco nei porti isolani con bandiere straniere ma con proprietà italiane

Meteo: la tendenza del tempo con il meteorologo Alessandro Gallo

Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. La partita domenica sera su Radiolina dalle 20:15

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