Gr regionale del 15 maggio, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Maracalagonis: morto l’operaio caduto dal cestello sabato scorso
Aerei: annullato in piena notte a Elmas il volo per Malpensa. oggi quello per Firenze
Carburanti: dai dati del Ministero la Sardegna è la regione con il più prezzo più alto del gasolio
Cagliari: la Gdf scopre 100 barche mai dichiarate al fisco nei porti isolani con bandiere straniere ma con proprietà italiane
Meteo: la tendenza del tempo con il meteorologo Alessandro Gallo
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. La partita domenica sera su Radiolina dalle 20:15