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12 maggio 2026 alle 13:15aggiornato il 12 maggio 2026 alle 13:15
GR regionale del 12 maggio 2026 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 12 maggio 2026 con Lele Casini.
- Olbia: operaio cade da uno yacht. E’ grave
- Tempio: aperta in procura fascicolo per la morte del giovane 23enne dopo dimissione da ospedale
- Politica: ieri il vertice di maggiornaza con la destinazione della manovra da 750 milioni di euro
- Energia: Sardegna Ricerche stanzia un milione e mezzo di euro per progetti mirati all’innovazione nel campo dell’energia
- Bracconaggio: operazione dei Carabinieri nel sud Sardegna. Quindici le persone denunciate
- Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. La gara contro il Torino di giocherà di domenica notte
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