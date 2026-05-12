Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 12 maggio 2026 con Lele Casini.

  • Olbia: operaio cade da uno yacht. E’ grave
  • Tempio: aperta in procura fascicolo per la morte del giovane 23enne dopo dimissione da ospedale
  • Politica: ieri il vertice di maggiornaza con la destinazione della manovra da 750 milioni di euro
  • Energia: Sardegna Ricerche stanzia un milione e mezzo di euro per progetti mirati all’innovazione nel campo dell’energia
  • Bracconaggio: operazione dei Carabinieri nel sud Sardegna. Quindici le persone denunciate
  • Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. La gara contro il Torino di giocherà di domenica notte
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