Calcio, Serie A: Cagliari-Udinese, caso Davis-Dossena attesa per il verdetto del Giudice sportivo

Calcio, Serie C: Torres, blitz a Sestri: salvezza più vicina

Basket: Dinamo, stagione chiusa con una sconfitta a Brescia

Tennis: Tc Cagliari, domenica da applausi tra tennis e padel

Atletica: Sardinia Trail, trionfo per Buck e Majer

Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Tra Serie C e Promozione”

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