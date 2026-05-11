radiolina
11 maggio 2026 alle 14:40
Sport News, l’edizione dell’11 maggio 2026: caso Davis-Dossena, attesa per il verdetto del Giudice sportivoLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: Cagliari-Udinese, caso Davis-Dossena attesa per il verdetto del Giudice sportivo
Calcio, Serie C: Torres, blitz a Sestri: salvezza più vicina
Basket: Dinamo, stagione chiusa con una sconfitta a Brescia
Tennis: Tc Cagliari, domenica da applausi tra tennis e padel
Atletica: Sardinia Trail, trionfo per Buck e Majer
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Tra Serie C e Promozione”
© Riproduzione riservata