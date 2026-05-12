radiolina
12 maggio 2026 alle 12:56
“Caffè Corretto” del 12 maggio 2026: il punto sui focolai di hantavirusConduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata dell’12 Maggio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Aldo Manzin – direttore di Microbiologia dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari – Hantavirus, nessun allarme per viaggi e crociere: “Dobbiamo prestare attenzione, non spaventarci”
- Mauro Usai – sindaco di Iglesias – Iglesias riscopre i pozzi pisani medievali: al via il progetto archeologico
- Lorenzo Paolini – condirettore L’Unione Sarda – Tumori della pelle e prevenzione: perché agire prima dell’estate
- Andrea Ritossa – Ingegnere – Posidonia al Poetto, ecco come gestirla senza danneggiare le spiagge
- Andrea Cigni – Sovrintendente Teatro Lirico di Cagliari – Teatro Lirico di Cagliari, bilancio positivo: 15mila presenze nei primi tre mesi
- Ilenia Giagnoni – Giornalista – Chiara Ferragni ufficializza la relazione con José Hernandez
- Enrico Fresu – Giornalista di Unionesarda.it – Aeroporto di Cagliari, licenziati due sindacalisti: tensione dopo lo sciopero e nuovi scontri in Sogaer
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