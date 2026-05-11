radiolina
11 maggio 2026 alle 14:38
Gr regionale dell’11 maggio 2026, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Carceri: altri due casi di aggressione contro gli agenti penitenziari. La denuncia dei sindacati
Politica: questo pomeriggio vertice del Campo Largo
Mocci: oggi gli interrogatori dei tre indagati dell’uccisione del 23enne di Villacidro
Villasor: 30enne arrestato due volte in un giorno
Radiolina: alle 14:30 “A Voi la Linea”, alle 18:30 “L’Informatore Sportivo dalla C alla Promozione”
Calcio: questo pomeriggio ripresa degli allenamenti del Cagliari
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