Carceri: altri due casi di aggressione contro gli agenti penitenziari. La denuncia dei sindacati

Politica: questo pomeriggio vertice del Campo Largo

Mocci: oggi gli interrogatori dei tre indagati dell’uccisione del 23enne di Villacidro

Villasor: 30enne arrestato due volte in un giorno

Radiolina: alle 14:30 “A Voi la Linea”, alle 18:30 “L’Informatore Sportivo dalla C alla Promozione”

Calcio: questo pomeriggio ripresa degli allenamenti del Cagliari

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