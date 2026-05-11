Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 11 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Michele Palenzona – Segretario Regionale FIT CISL Sardegna – Aeroporto di Cagliari, sciopero Sogaer: lavoratori in protesta per arretrati e premi

Marco Mainas – presidente Confcommercio Sud Sardegna

Egidiangela Sechi – giornalista di Videolina

Renato Perra – responsabile Cemea Sardegna

Il Post del Lunedì

Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda

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