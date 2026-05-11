La Strambata, la puntata dell’11 maggio 2026: aeroporto di Cagliari, lavoratori in protesta per arretrati e premiConduce Stefano Birocchi
Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 11 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Michele Palenzona – Segretario Regionale FIT CISL Sardegna – Aeroporto di Cagliari, sciopero Sogaer: lavoratori in protesta per arretrati e premi
Marco Mainas – presidente Confcommercio Sud Sardegna
Egidiangela Sechi – giornalista di Videolina
Renato Perra – responsabile Cemea Sardegna
Il Post del Lunedì
Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda