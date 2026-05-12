Stefano Birocchi – Vicedirettore di Radiolina – conduce la puntata del 12 maggio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Gian Basilio Nieddu – Giornalista Vaielettrico
  • Gianfranco Locci – Giornalista di Videolina
  • Pierpaolo Piludu – Cada Die Teatro
  • Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda
  • Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina
  • Caffè Scorretto – Non tutti i mali
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