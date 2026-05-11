Caffè Corretto, la puntata dell’11 maggio 2026: medici di base, emergenza senza fine in SardegnaConduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata dell’11 Maggio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Cristina Cossu, giornalista de L’Unione Sarda – Medici di base, emergenza senza fine in Sardegna: 600mila cittadini restano senza assistenza
Luca Neri, giornalista di Videolina – Cagliari, caso Dossena-Davis: la Procura federale valuta gli episodi in campo
Simonetta Castia, presidente dell’associazione editori sardi – Salone del Libro: editori sardi e cultura isolana in vetrina a Torino
Marco Noce, cronista de L’Unione Sarda – Garlasco, nuovi dubbi sull’inchiesta: “Per 18 anni raccontata una verità manipolata”
Ilenia Giagnoni, giornalista – Diletta Leotta maternità e lavoro: la nuova sfida della conduttrice sportiva
Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Tutti gli aggiornamenti dal sito UnioneSarda.it