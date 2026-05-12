Le notizie sportive del 12 maggio 2026 con Valentina Caruso.

  • Calcio, Serie A: Prosegue la preparazione del Cagliari in vista della gara col Torino
  • Calcio, Serie A: Cagliari, i tifosi costruiscono il nuovo museo
  • Football Americano: Terramaini protagonista con i giovani
  • Tennistavolo: playoff in salita per TT Sassari e Muravera
  • Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Giovani di Categoria”
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