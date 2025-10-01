Radiolina
GR regionale del 1 ottobre 2025 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie del 1 ottobre 2025, ore 12, con Lele Casini.
- Terralba: arrestato il presunto assassino del 49enne Claudio Manca. La vendetta come movente
- Palau: due indagati per favoreggiamento
- Civitavecchia: dubbi sui motivi della morte del cuoco originario di Calasetta
- Villaurbana: due persone ferite in un’aggressione
- Assemini: ricerche in corso dell’uomo scomparso lunedì
- “Informatore calcio a 5“: stasera alle 18:30 la puntata del programma curato e condotto da Matteo Vercelli
- Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
- Basket: domenica l’esordio della Dinamo
