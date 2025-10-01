Le notizie del 1 ottobre 2025, ore 12, con Lele Casini.

  • Terralba: arrestato il presunto assassino del 49enne Claudio Manca. La vendetta come movente
  • Palau: due indagati per favoreggiamento
  • Civitavecchia: dubbi sui motivi della morte del cuoco originario di Calasetta
  • Villaurbana: due persone ferite in un’aggressione
  • Assemini: ricerche in corso dell’uomo scomparso lunedì
  • “Informatore calcio a 5“: stasera alle 18:30 la puntata del programma curato e condotto da Matteo Vercelli
  • Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
  • Basket: domenica l’esordio della Dinamo
