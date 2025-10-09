Caffè corretto, la puntata del 9 ottobre: emozione a Cagliari per il Premio Andrea Parodi 2025Conduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 9 ottobre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Le giovani promesse del Cagliari: il sogno dal club alla Nazionale
Valentina Casalena, presidente associazione “Andrea Parodi” – Emozione a Cagliari per il Premio Andrea Parodi 2025
Roberto Ziranu, artista – Oltre l’infinito: il viaggio di Roberto Ziranu ad Assisi tra arte, ferro e speranza
Giacomo Serreli, giornalista – Giacomo Serreli: 50 anni di voce e passione per la Radio
Ghigo Renzulli, musicista – Ghigo Renzulli torna in Sardegna: il chitarrista dei Litfiba infiamma Cagliari e Sassari con “Dizzy”
Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Accordo di pace a Gaza: firmata la prima fase tra Israele e Hamas