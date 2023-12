«La guerra della Russia contro l'Ucraina è in realtà una guerra contro tutta l'Europa libera». Lo ha detto il leader di Kiev Volodymyr Zelensky, in visita a Washington, affermando anche che «Putin vuole dividere l'Europa per la prima volta dalla caduta del muro di Berlino».

«Putin deve perdere», ha proseguito il presidente ucraino parlando alla National Defense University, in questo «l’Ucraina non crollerà e nemmeno l'Europa crollerà. Perché siamo l'ultima frontiera a est» e il numero uno di Mosca «deve essere fermato all'inizio, prima che minacci altri Paesi, come quelli Baltici».

Zelensky ha anche parlato della situazione di stallo al Congresso Usa sui nuovi aiuti al suo Paese.

«I ritardi a Capitol Hill sono quello che vuole Vladimir Putin. Quei ritardi gli fanno credere che la libertà e la democrazia siano al collasso», ha concluso Zelensky, che nelle prossime ore vedrà Biden e sarà ricevuto proprio in Campidoglio, avvertendo che il leader del Cremlino «sta cercando alleati all'estero e anche negli Usa, attraverso la disinformazione».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata