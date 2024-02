«Meloni è dalla nostra parte, e sono molto grato alla vostra premier e sono felice dell'accordo che abbiamo siglato ieri, ma ci sono molti pro-Putin in Italia, e prima di tutti dovreste cancellare loro i visti. Anche questa è un'arma per aiutarci». Lo ha detto in conferenza stampa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rispondendo a una domanda sui rapporti con il nostro Paese.

«Stiamo preparando una lista sui propagandisti russi. Non solo in Italia, è una lunga lista e vogliamo presentarla alla Commissione e al Parlamento Ue, ai leader dei vari Paesi e degli Stati Uniti. Sono propagandisti e società vicine alla Russia che cercano di aggirare le sanzioni».

Zelensky ha poi parlato di armi: «In Italia ce ne sono diversi tipi con cui potrebbe aiutarci». E ha annunciato: «Il 2024 sarà l’anno della svolta nella guerra. Il 2022 è stato l’anno della sopravvivenza, il 2023 di resilienza. Quest’anno abbiamo bisogno di tutte queste cose, coraggio e resilienza per sopravvivere». Il presidente ucraino nei giorni scorsi ha annunciato che presto Kiev avvierà una nuova controffensiva, dopo il fallimento della prima avviata nel 2023, a causa , secondo Zelensky, di alcune spie che avrebbero spifferato a Mosca i piani della controffensiva.

