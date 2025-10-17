usa
17 ottobre 2025 alle 20:24
Zelensky alla Casa Bianca: «Putin non è pronto per la pace»Per Donald Trump invece il presidente russo vuole «porre fine alla guerra»
Il presidente russo Vladimir Putin «non è pronto» per la pace. Lo ha detto Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca.
Per Donald Trump invece il presidente russo vuole «porre fine alla guerra». «Penso che abbiamo ottime chance di finire rapidamente la guerra in Ucraina», ha sottolineato il presidente Usa.
(Unioneonline)
