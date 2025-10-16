«Ho appena concluso la mia conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin ed è stato molto produttiva». Così Donald Trump su Truth dopo il colloquio telefonico con il presidente russo.

Putin, ha spiegato il leader Usa, «si è congratulato con me e con gli Stati Uniti per il grande traguardo della pace in Medio Oriente, qualcosa che, ha detto, è stato sognato per secoli. Credo davvero –ha aggiunto Trump - che il successo in Medio Oriente ci aiuterà nei negoziati per porre fine alla guerra con Russia e Ucraina».

Lo stesso presidente americano ha annunciato: «Il presidente Putin e io ci incontreremo poi in una località concordata, Budapest, in Ungheria, per valutare se possiamo porre fine a questa “ingloriosa” guerra tra Russia e Ucraina».

