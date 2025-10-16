Vaticano: «In Italia resistenza nell'affrontare gli abusi»Presentato il rapporto della Commissione pontificia per la tutela dei minori: «I tabù culturali rendono difficile per le vittime denunciare»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Una notevole resistenza culturale in Italia nell'affrontare gli abusi». È quanto emerge dal rapporto presentato oggi in Vaticano dalla Commissione pontificia per la tutela dei minori, che evidenzia criticità nel riconoscimento e nella gestione dei casi di violenza.
Secondo il documento, i tabù culturali ancora radicati nel Paese «possono rendere difficile per le vittime e per le loro famiglie parlare delle proprie esperienze e denunciarle alle autorità». Una condizione che, sottolinea la Commissione, continua a ostacolare percorsi di ascolto, giustizia e prevenzione.
Nel rapporto si segnala inoltre una collaborazione parziale da parte della Chiesa italiana alla ricerca del Vaticano: «Il questionario quinquennale della Commissione sulla tutela ha ricevuto risposta da 81 diocesi sulle 226 appartenenti alla Conferenza episcopale italiana».
(Unioneonline)