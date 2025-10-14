Una copertina per elogiare Donald Trump e l’accordo su Gaza, con la foto del presidente americano e un titolo eloquente, “Il suo trionfo”.

Ma il tycoon è andato su tutte le furie, non gli è piaciuta la foto usata dal prestigioso settimanale americano

«La rivista Time ha scritto un articolo relativamente bello su di me, ma la foto potrebbe essere la peggiore di tutti i tempi», ha scritto Trump stamattina sul suo social Truth. «Mi hanno fatto 'scomparire' i capelli e poi mi hanno fatto galleggiare sulla testa qualcosa che sembrava una corona fluttuante, ma estremamente piccola. Davvero strano!».

Il presidente Usa ha anche da ridire sul tipo di scatto: «Non mi è mai piaciuto che la foto fosse scattata dal basso, ma questa è una foto pessima e merita di essere criticata. Cosa stanno facendo e perché?».

(Unioneonline)

