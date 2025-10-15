Striscia di Gaza, Israele annulla le sanzioni e riapre il valico di RafahStop alla limitazione degli aiuti umanitari: il governo israeliano ha revocato le sanzioni dopo la restituzione, da parte di Hamas, dei corpi di altri quattro ostaggi
Il governo israeliano ha scelto di sospendere le sanzioni che sarebbero dovute entrare in vigore oggi, tra cui la riduzione degli aiuti umanitari e la chiusura del valico di Rafah, al confine tra Gaza ed Egitto. A renderlo noto è l’emittente pubblica Kan.
Le misure erano state adottate dopo che Hamas aveva inizialmente consegnato solo i resti di quattro dei 28 ostaggi uccisi.
La revoca delle sanzioni è stata presa dopo che Hamas ha restituito ieri sera i corpi di altri quattro ostaggi (il processo di identificazione potrebbe richiedere fino a due giorni) e ha annunciato che oggi restituirà altre quattro salme.
(Unioneonline)