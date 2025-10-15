Il governo israeliano ha scelto di sospendere le sanzioni che sarebbero dovute entrare in vigore oggi, tra cui la riduzione degli aiuti umanitari e la chiusura del valico di Rafah, al confine tra Gaza ed Egitto. A renderlo noto è l’emittente pubblica Kan.

Le misure erano state adottate dopo che Hamas aveva inizialmente consegnato solo i resti di quattro dei 28 ostaggi uccisi.

La revoca delle sanzioni è stata presa dopo che Hamas ha restituito ieri sera i corpi di altri quattro ostaggi (il processo di identificazione potrebbe richiedere fino a due giorni) e ha annunciato che oggi restituirà altre quattro salme.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata