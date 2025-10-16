Una fonte egiziana, citata dal quotidiano saudita Asharq al Awsat fa sapere che i negoziati tra Israele e il gruppo islamista Hamas per la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco «non sono ancora iniziati praticamente, ma solo teoricamente, a causa delle difficoltà sul terreno e del chiaro sfruttamento israeliano di alcune falle», tra cui la mancata restituzione di tutti i corpi degli ostaggi.

Il valico di Rafah è rimasto chiuso per tutta la giornata di ieri, per il secondo giorno consecutivo, diversamente da come era previsto dall'accordo. Israele ieri, dopo la restituzione di altri 4 corpi, aveva annunciato l’apertura. Ma ha fatto nuovamente marcia indietro.

La data per l'apertura del valico di Rafah a Gaza sarà annunciata in un «secondo momento». L'agenzia di aiuti militari israeliana Cogat, scrive il Guardian, ha detto che sono in corso i preparativi con l'Egitto per aprire il valico di Rafah al transito delle persone, ma la data dell'apertura sarà annunciata in un secondo momento. Gli aiuti umanitari non passeranno attraverso il valico di Rafah, ma continueranno a entrare nella Striscia di Gaza attraverso altri valichi, tra cui quello di Kerem Shalom.

