Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha parlato telefonicamente con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in merito alla questione del rientro dei corpi degli ostaggi. Lo riportano diversi media ebraici.

Secondo Ynet, che cita una fonte a Gerusalemme, il colloquio è stato "positivo e caloroso". Secondo quanto riferito Netanyahu ha aggiornato Trump sulle misure che Israele intende adottare in risposta alla consegna da parte di Hamas di soli 9 corpi finora, e il tycoon avrebbe espresso il suo sostegno alla decisione israeliana.

(Unioneonline)

