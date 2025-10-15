«In seguito alla firma dell'accordo di pace per il Medio Oriente, l'Italia ha prontamente avviato un'azione coordinata per elaborare una strategia efficace destinata alla gestione delle emergenze e la ricostruzione della Striscia di Gaza. L'obiettivo è identificare gli interventi più urgenti e realizzabili nel breve termine con particolare attenzione al sostegno umanitario e sanitario, sviluppando al contempo un piano organico e sinergico tra tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti». Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi dopo la riunione di governo su Gaza.

Da quanto si apprende, in ambito umanitario, la Farnesina sta preparando nuove operazioni di accoglienza e il più grande invio di aiuti alimentari a Gaza dall'inizio della crisi: 100 tonnellate in totale, raccolte grazie al contributo delle principali realtà del Sistema Italia. Si punterà molto anche su sanità e formazione, «che rappresentano i pilastri fondamentali dell'azione italiana per rafforzare le istituzioni palestinesi», ha sottolineato il ministero degli Esteri.

(Unioneonline)

