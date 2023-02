«Dobbiamo fare pressione per fare in modo che le mire imperialistiche della Russia falliscano e che l'Ucraina vinca». Lo ha detto Ursula von der Leyen durante la Conferenza sulla Sicurezza in corso Monaco.

La presidente della Commissione Ue ha strigliato i Paesi membri sulla fornitura di armi: «Dobbiamo fare in modo che l’Ucraina possa avere munizioni standard, non può essere che si debbano aspettare mesi o anni per inviare obici. Possiamo raggruppare l’industria militare europea e cercare di capire cosa serve. Dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto durante la pandemia, quando abbiamo chiesto all’industria farmaceutica di cosa avesse bisogno».

Anche il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg si concentra sull’invio di armi: «Occorre dare all’Ucraina ciò di cui ha bisogno per vincere la guerra e prevalere come nazione sovrana e indipendente in Europa».

Ieri il premier britannico Rishi Sunak ha proposto un cambiamento del Trattato Atlantico della Nato per garantire a Kiev un sostegno «a lungo termine» da una eventuale futura nuova aggressione russa. «Dobbiamo dimostrare che rimarremo al loro fianco, disposti e in grado di aiutarli a difendere il loro Paese ancora e ancora», ha detto, per poi lanciare un appello ai Paesi alleati affinché «raddoppino» il sostegno militare all’Ucraina.

Alla Conferenza è intervenuta anche la premier finlandese Sanna Marin: «Non cambiamo idea, vogliamo entrare nella Nato insieme alla Svezia, per noi entrare nella Nato è un atto di pace». Poi ha parlato degli investimenti in Difesa: «Investiamo già il 2% del Pil perché confiniamo con la Russia, abbiamo vicini aggressivi. Ora vogliamo aumentare la quota per essere preparati».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata