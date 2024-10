È passato un anno ma quel giorno, il 7 ottobre 2023, è ancora qui per la comunità ebraica.

«In questa giornata, ribadiamo il legittimo diritto di Israele a difendersi e a vivere in sicurezza nei propri confini, ma anche la necessità che questo sia esercitato nel rispetto del diritto internazionale umanitario», ha detto la premier Giorgia Meloni. «Non possiamo, infatti, restare insensibili davanti all'enorme tributo di vittime civili innocenti a Gaza, vittime due volte - aggiunge Meloni -: prima del cinismo di Hamas, che le utilizza come scudi umani, e poi delle operazioni militari israeliane».

Un anno fa, intorno alle 6:30 ora locale, scattò l’operazione “Alluvione Al-Aqsa”: oltre 5.000 razzi venivano lanciati dalla Striscia di Gaza verso Israele mentre migliaia di terroristi di Hamas superavano il confine, prendendo d'assalto il festival Supernova, kibbutz e postazioni militari. Furono 1400 le vittime, 254 gli ostaggi: 229 civili e 25 soldati.

Un feroce attacco che cambiò tutto, per Israele e per i palestinesi, facendo precipitare, di nuovo, il Medio Oriente in guerra. Oggi la celebrazione in Sinagoga a Roma, al Tempio Maggiore al Portico d'Ottavia, con le più alte cariche delle Comunità ebraiche: «Quello che è successo il 7 ottobre non è per noi un episodio isolato ma la prosecuzione di una storia in forme nuove ma sempre con lo stesso significato – ha detto il Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni - l'espressione di un odio cieco e insensato e che spesso ci lascia soli».

L’appello per gli ostaggi

Giovani e anziani, donne, uomini e bimbi, mancano da casa da 365 giorni. «Siamo obbligati a riportarli indietro», dichiara il premier israeliano Benyamin Netanyahu nel primo anniversario della strage.

Per loro orsetti di peluche bendati con indosso una maglietta con la foto e il nome di un ostaggio sono comparsi nel centro di Roma, legati simbolicamente con delle catene in piazza del Popolo, al Pincio, al Colosseo, all'Arco di Tito e in altre aree simbolo della città. L'iniziativa è stata lanciata dagli studenti ebrei alla vigilia del primo anniversario della strage.

«Gli orsi - spiegano - rappresentano l'umanità e la fragilità di coloro che attendono ancora di essere liberati e rendono chiaro che l'anniversario del 7 ottobre non è solo una data, ma un richiamo collettivo all'azione». L'invito è a «riflettere» e a «unirsi» contro la «strumentalizzazione per fini politici, assumendosi le proprie responsabilità di fronte al silenzio sulle vittime e i rapiti, respingendo ogni forma di attivismo violento e la connivenza intellettuale di certi 'cattivi maestri'». Un appello che, dopo gli scontri al corteo di sabato, a Roma ma anche a Cagliari, sollecita un «sollevamento contro le proteste violente».

