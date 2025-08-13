L’appello di Madonna al Papa: «Vada a Gaza prima che sia troppo tardi, è l’unico a cui non possono negare l’ingresso»La popstar su X a Leone XIV: «Sofferenza inaccettabile, porti la luce a quei bambini»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un doloroso e accorato appello quello lanciato nelle ultime ore dalla popstar Madonna sui social a Papa Leone XIV.
«Vada a Gaza a portare la sua luce ai bambini prima che sia troppo tardi», le sue parole al Santo Padre su X. «Da madre, non posso sopportare di vedere la loro sofferenza».
«Lei - insiste la regina del pop - è l'unico al quale non possono negare l'ingresso nella Striscia».
«Bisogna che gli accessi umanitari vengano del tutto aperti per salvare questi bambini innocenti. Non c'è più tempo. La prego, dica che ci andrà», ha ancora aggiunto Madonna.
Nel post in cui allega il messaggio al Papa, Madonna sottolinea poi: «Non sto puntando il dito, non sto dando la colpa a nessuno, non sto prendendo posizione. Tutti stanno soffrendo. Sto semplicemente cercando di fare tutto il possibile per impedire che questi bambini muoiano di fame».
(Unioneonline/v.l.)