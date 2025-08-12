Netanyahu: «Permetterò ai residenti di Gaza di andarsene»Il primo ministro israeliano si rivolge ai Paesi che vogliono aiutare i palestinesi: «Aprite loro le porte»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele permetterà ai palestinesi di lasciare la Striscia di Gaza, mentre l'esercito prepara un'offensiva più ampia nel territorio.
No solo: il leader di tel Aviv ha invitato espressamente «i Paesi che vogliono aiutare i palestinesi», ad «aprire loro le porte». Lo riporta la stampa israeliana, tra cui Haaretz.
Netanyahu ha affermato che ai residenti dovrebbe essere consentito di lasciare la Striscia di Gaza «se lo desiderano, come è accaduto durante altre guerre, come in Siria, Ucraina e Afghanistan».
(Unioneonline)