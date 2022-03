Ha attraversato brevemente la frontiera tra Ucraina e Polonia e incontrato il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba. La visita di Antony Blinken, segretario di Stato americano, si è concentrata sull’espressione del sostegno dopo l’invasione russa. Un sostegno che non si limita alle parole ma anche ai fatti, in particolare dal punto di vista umanitario.

"In questo momento – ha detto il rappresentante di Washington nel corso della conferenza stampa in Moldavia - tutti i Paesi del mondo stanno partecipando al tentativo di aiutare i rifugiati" sia in Ucraina sia negli Stati confinanti, "e la comunità internazionale sta fornendo sostegno in maniera poderosa". Blinken ha quindi ricordato che il presidente Joe Biden "ha chiesto stanziamenti di fondi di emergenza di natura umanitaria per assistere i cittadini ucraini”.

Gli Usa, ha aggiunto, "lavorano attivamente" per un accordo con la Polonia per l'invio di jet di guerra all'Ucraina.

