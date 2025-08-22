Donald Trump, protetto da un imponente servizio di protezione, ha girato nel sud est di Washington, ad Anacostia, una delle zone più pericolose della capitale americana, assieme alla polizia di pattuglia e agli agenti della Guardia Nazionale in servizio per le strade, a cui ha anche portato pizza e hamburger.

Il tycoon era accompagnato dall'attorney general Pam Bondi e dalla procuratrice della capitale Jeanini Pirro.

«Avremo la più bella capitale del mondo», ha detto Trump parlando alla polizia e ai soldati. «Siamo il paese più forte del mondo», ha detto anche Trump nel corso della sua visita, illustrando a poliziotti e soldati i provvedimenti presi sia in materia di politica interna che in materia di economia.

