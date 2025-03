All’Eliseo di Parigi il “Vertice dei Volenterosi”. Un summit, con i rappresentanti di una trentina di Paesi alleati dell'Ucraina, convocato con l’obiettivo di finalizzare le garanzie di sicurezza per Kiev.

Tra i leader invitati dal presidente francese Emmanuel Macron, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, oltre al premier britannico Keir Starmer, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al cancelliere tedesco Olaf Scholz. E ancora: il polacco Donald Tusk, il vicepresidente turco Cevdet Yilmaz, nonché il capo dell'Alleanza Atlantica, Mark Rutte.

Nell’occasione, Macron ha annunciato ulteriori aiuti militari della Francia per 2 miliardi di euro. Non solo: «Abbiamo deciso all'unanimità che non è il momento di revocare le sanzioni, quali che siano», ha detto il presidente francese al termine del vertice. Aggiungendo: «Non ha senso una politica di revoca delle sanzioni prima che la pace non sia chiaramente raggiunta».

Il summit, insomma, ha confermato il sostegno a Kiev. Ma Mosca attacca: «Londra e Parigi continuano a escogitare piani per l'intervento militare in Ucraina mascherati come una sorta di missione di mantenimento della pace».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata