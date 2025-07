Le immagini degli incendi che devastano la Sardegna fanno il giro del mondo. Dai giornali inglesi alle agenzie di stampa e ai siti di news internazionali l’emergenza roghi è al centro di numerosi articoli, tra cronaca e sgomento.

«Scene drammatiche si sono verificate il 27 luglio a Villasimius, nella Sardegna meridionale, dove le fiamme si sono abbattute sulla battigia, intrappolando decine di bagnanti. Con le strade interrotte, i turisti sono stati tratti in salvo in barca, mentre molte auto sono state avvolte dalle fiamme. Secondo le autorità, i forti venti ostacolavano le operazioni di soccorso, mentre le persone si affrettavano a salire sulle imbarcazioni», scrive ad esempio il Daily Mail.

«Island Inferno», titola invece il Sun, altro tabloid britannico. E poi la Reuters: «Gli incendi in Sardegna costringono decine di persone a fuggire dalla spiaggia».

E così il sito ucraino Unn, l’agenzia di stampa turca Anadolu, Us News and World Report e i media belgi e francesi, come La Provence, che scrive: «Sui social media, le immagini delle gigantesche fiamme e dei bagnanti che si allontanano in fretta hanno raccolto migliaia di visualizzazioni. Su X, un'utente si dice "affranta" e si chiede "quanti animali non sono riusciti a scappare? ". Non ci sono notizie di vittime umane, ma la flora e la fauna della regione sono state gravemente colpite».

