«L’Italia ha fatto molto male con le sue basi». Lo ha ribadito ancora una volta oggi Donald Trump parlando con il segretario Nato Mark Rutte all’inizio del vertice ad Ankara. Il tycoon è tornato ad attaccare Roma per il mancato sostegno nella guerra in Iran, ma non c’è solo Giorgia Meloni nel mirino del presidente Usa, che ne ha per tutti.

A partire dalla Spagna: «Un pessimo alleato, non voglio avere rapporti con loro, i rapporti commerciali sono finiti, sono un caso senza speranza: ci sono anche un altro paio di paesi ma la Spagna è particolarmente ostile».

E poi tutti i gli alleati Nato: «Sono arrabbiato, perché noi abbiamo pagato tantissimo, abbiamo pagato miliardi di dollari e questa è una cosa ingiusta perché noi li stavamo proteggendo e noi li proteggevamo ma loro non ci sono stati per noi. Quando abbiamo detto che potevamo esserci per loro e loro potevano esserci per noi, abbiamo speso miliardi di dollari per proteggere questi Paesi dalla Russia. E questo non ha nulla a che fare con noi perché abbiamo un oceano in mezzo. Siamo stati trattati in maniera ingiusta, abbiamo pagato molto di più. C'è stato un momento in cui praticamente pagavamo il 100% e gli altri Paesi non pagavano nulla. Sono persone cattive».

Trump è poi tornato a rivendicare la Groenlandia, attaccando la Danimarca e ricordando come sia stata sconfitta in un batter d’occhio dalla Germania nazista: «La Groenlandia è un grosso problema per me. E' molto importante per gli Stati Uniti e non è importante per la Danimarca. Noi avevamo preso la Groenlandia e, stupidamente, l'abbiamo restituita. Noi abbiamo bisogno della Groenlandia per la protezione del mondo, non solo per la protezione degli Stati Uniti. E non aiuta la Danimarca, ma aiuta noi, ed è molto importante per noi. E la Danimarca è stata battuta, praticamente, in meno di un giorno da parte di Hitler, da parte dei nazisti, e quando questo è accaduto noi avevamo la Groenlandia, l'abbiamo ottenuta, ma non so perché poi la l'abbiamo restituita. Ovviamente io non l'avrei fatto, sicuramente non l'avrei fatto».

Le uniche parole “d’amore” sono per il nemico cinese: «Ci ha trattato in maniera positiva», ha detto, mettendo in parallelo il mancato aiuto dei Paesi europei con l’accordo con Pechino su TikTok. «Sono la persona numero uno su TikTok, con circa 4 miliardi di visualizzazioni».

(Unioneonline)

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