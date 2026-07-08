GERMANIA
08 luglio 2026 alle 14:25
Sparatoria in un liceo in Baviera: studenti gravemente feritiIl presunto responsabile è stato arrestato dalla polizia
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Sparatoria in un liceo in Baviera a Schongau. Secondo la polizia diverse persone sono rimaste ferite. Il presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto, ha comunicato la polizia. Si sta ancora accertando il numero dei feriti e la gravità delle loro condizioni.
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