È tornata in Italia Susanna Campione, la studentessa della quinta superiore al Liceo Classico Europeo del Canopoleno di Sassari rimasta bloccata a Dubai in seguito allo scoppio della guerra in Iran.

Il volo da Abu Dhabi che ha riportato a casa 200 studenti è atterrato alle 19.25 all’aeroporto di Malpensa. I ragazzi, molti minorenni, partecipavano a un’attività extrascolastica organizzata da WSC Italia (World Student Connection Global Leaders) nell’ambito del progetto di simulazione delle assemblee Onu.

I giovani sono stati accolti da applausi, lacrime e abbracci di genitori, amici e docenti.

In molti hanno raccontato che difficilmente dimenticheranno questa esperienza, resa dura soprattutto dall’incertezza. Sono stati rassicurati sul fatto che la difesa emiratina funziona bene e che gli obiettivi dei raid iraniani erano militari e non civili. Ma non è stato facile sentire i continui boati e non avere certezze sul rientro.

Grande sospiro di sollievo per i genitori: «Mia figlia è una dei 200 studenti bloccati a Dubai in seguito al conflitto scoppiato in Medio Oriente ed è appena atterrata a Milano», ha scritto il padre di Susanna Campione sui social, ringraziando «tutti i soggetti coinvolti nella difficile organizzazione dell’assistenza in loco e del complicatissimo rientro in Italia». E quindi «il consolato italiano a Dubai, la Wsc, la scuola, il clima di collaborazione tra Italia e Emirati», che è stato «fondamentale». «Ma soprattutto ringrazio la mia piccola Susi, per la maturità, la forza e la determinazione con cui ha affrontato il fatto di essersi trovata, suo malgrado, in uno scenario di guerra e spettatrice, probabilmente inconsapevole, di un tragico evento storico».

