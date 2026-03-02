Macron: «La Francia aumenterà il numero di testate nucleari»Il numero uno dell’Eliseo: «Dobbiamo aumentare la deterrenza. Non comunicheremo più il numero di testate che abbiamo a disposizione»
«Ho ordinato di aumentare il numero di testate nucleari del nostro arsenale»: lo ha annunciato il presidente francese, Emmanuel Macron, aggiungendo che la Francia non comunicherà più il numero di testate nucleari a sua disposizione.
«Dobbiamo rafforzare – ha spiegato Macron – la nostra deterrenza nucleare di fronte alla combinazione di minacce, e dobbiamo riflettere sulla nostra strategia di deterrenza nelle profondità del continente europeo, nel pieno rispetto della nostra sovranità, attraverso la progressiva attuazione di quella che definirei deterrenza avanzata».
«Stiamo vivendo - ha proseguito il presidente francese – un periodo di sconvolgimenti geopolitici gravido di rischi, e i nostri concittadini ne sono pienamente consapevoli. Questo periodo giustifica un rafforzamento del nostro modello».
(Unioneonline)