Aeroporti Dubai, riprendono i voli ma in «modalità limitata»Sia Emirates che la compagnia aerea low cost Flydubai hanno dichiarato la riapertura di alcuni collegamenti, da domani torna a volare anche Eithad
Gli aeroporti di Dubai hanno dichiarato che i voli "limitati" riprenderanno da stasera, tre giorni dopo la loro cancellazione e dopo il via della rappresaglia iraniana all’attacco congiunto di Israele e Stati Uniti. Lo riporta il Guardian.
«Dubai Airports annuncia una ripresa limitata dei voli dall'aeroporto internazionale di Dubai (Dxb) e dal Dubai World Central - Al Maktoum International Airport (Dwc) a partire da questa sera», si legge in una nota.
Sia Emirates che la compagnia aerea low cost Flydubai hanno dichiarato che riprenderanno con alcuni collegamenti già da questa sera. Etihad Airways, che opera voli da Abu Dhabi, ha dichiarato che riprenderà i voli domani.
