«Prima di andare a Dubai ho valutato? Sì e neanche da solo. Non è che non siamo stati informati come Italia, nessun Paese europeo ha ricevuto alcuna informazione se non quando gli aerei erano in volo perché gli aerei non sono partiti quando era programmato ma quando hanno avuto la certezza che uno di quegli attacchi avrebbe colpito l'obiettivo principale». Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto replicando ad alcuni interventi durante l'audizione in Senato sulla situazione in Iran. Una presenza, quella del ministro, a Dubai nelle prime ore dell’attacco, che ha innescato aspre polemiche.

«L'ho reso pubblico io che sono andato a Dubai e rimanere bloccato è stata una mia scelta», ha aggiunto il ministro. «Ma ho scelto di restare a Dubai, avrò sbagliato come ministro e chiedo scusa, perché avevo i miei due figli e volevo stare lì».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata