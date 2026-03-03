«Stiamo lavorando senza sosta per assistere i nostri connazionali rimasti bloccati in Medio Oriente. Per rispondere all'emergenza in corso, stiamo facilitando, insieme alle ambasciate italiane nella regione e in collaborazione con le Autorità locali, alcuni voli di rientro dei connazionali dalla regione del Medio Oriente», lo sottolinea il ministro degli Esteri il ministro Tajani come segnala la Farnesina in una nota.

La Farnesina fa inoltre sapere che, per oggi sono previsti: due voli commerciali speciali da Mascate (Oman) verso Roma Fiumicino, per un totale di circa 300 persone, un volo da Abu Dhabi diretto a Milano con a bordo circa 200 persone, tra cui gli studenti, in larga parte minorenni, della World Students' Connection presenti a Dubai.

Il gruppo si trova già presso l'aeroporto di Abu Dhabi ed è assistito dal personale dell'ambasciata a Abu Dhabi e del Consolato Generale a Dubai. Altri due voli Etihad da Abu Dhabi per l'Italia, uno alle ore 14:20 per Milano e l'altro alle ore 14:40 per Roma. I voli sono destinati a proteggere i passeggeri che non erano potuti partire prima con la compagnia. Per domani 4 marzo è già stato programmato un ulteriore volo da Mascate.

È stato approntato un meccanismo di trasferimento via autobus dagli Emirati Arabi Uniti all'Oman: i primi spostamenti sono già in corso.

Le istruzioni per i trasferimenti sono inviati a chi si trova negli Emirati ed è registrato sulla app "Viaggiare Sicuri" o sul sito www.dovesiamonelmondo.it. Un analogo sistema è in corso di predisposizione da Kuwait, Bahrein e Qatar verso l'Arabia Saudita. La Farnesina rinnova l'invito a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali e a registrarsi sull'App Viaggiare Sicuri o sul sito www.dovesiamonelmondo.it. per ogni aggiornamento, che sarà comunicato attraverso questi canali istituzionali.

