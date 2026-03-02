Iran, sale il livello di allerta in Italia: oltre 28mila obiettivi sensibiliIl Viminale rafforza le misure su ambasciate e luoghi di culto. Attenzionati anche i cortei
L’Italia alza il livello di guardia per prevenire possibili minacce connesse al conflitto tra Usa e Iran.
Sono oltre 28mila gli obiettivi sensibili vigilati nel nostro Paese. Per molti di essi, in particolare quelli riconducibili ai Paesi coinvolti nel conflitto, è stato disposto il rafforzamento immediato dei dispositivi di vigilanza.
È quanto emerso dal Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con i vertici delle forze di polizia e dell'intelligence, presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al Viminale. Al centro dell'incontro, l'aggiornamento delle misure di sicurezza sul territorio nazionale, con un'attenzione particolare alle attività di prevenzione e controllo alla luce dell'attuale quadro internazionale.
Tra gli obiettivi maggiormente attenzionati ci sono ambasciate, consolati e luoghi di culto riconducibili, in particolare, ai Paesi coinvolti.
Massima attenzione anche alle prossime manifestazioni che chiameranno a raccolta un gran numero di partecipanti. Per questo è stato innalzato il dispositivo di sicurezza su tutto il territorio nazionale in vista di cortei ed eventi più significativi in programma nelle prossime settimane.
