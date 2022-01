Stop alla quarantena obbligatoria per i turisti vaccinati contro il Covid che arrivano in Thailandia. L’annuncio arriva dalle autorità locali e la novità entrerà in vigore a partire dal primo febbraio.

La restrizione era stata decisa a fine dicembre per mettere un freno alla diffusione alla variante Omicron.

Ai viaggiatori completamente vaccinati che giungono dall’estero verrà comunque richiesto un test con risultato negativo effettuato nel Paese di provenienza, un altro all'arrivo e un ultimo 5 giorni dopo.

L’alleggerimento della stretta è un tentativo di ridare fiato al settore turistico, cruciale per l’economia del Paese. Ma "in caso di aumento dei contagi, la situazione verrà rivalutata", ha sottolineato il portavoce del centro per la gestione del coronavirus, Taweesin Visanuyothin.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata