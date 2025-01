Un bambino di otto anni è stato trovato vivo dopo essere sopravvissuto per cinque giorni in un parco abitato da leoni ed elefanti nel nord dello Zimbabwe. Lo scrive la Bbc.

Il calvario è iniziato quando il ragazzino si è perso a 23 km da casa nel pericoloso Matusadona Game Park, ha riferito su X il parlamentare del Mashonaland West Mutsa Murombedzi. Il bambino ha trascorso cinque giorni «dormendo su uno sperone di roccia in mezzo a leoni ruggenti, elefanti e mangiando frutti selvatici», ha aggiunto il deputato. Il parco giochi di Matusadona conta circa 40 leoni e per un periodo ha avuto una delle più alte densità di popolazione di questi animali in Africa.

ll piccolo, racconta Murombedzi, ha usato la sua conoscenza della natura selvaggia e le sue abilità di sopravvivenza per rimanere in vita e ha anche scavato piccoli pozzi nei letti asciutti dei fiumi con un bastone per procurarsi acqua potabile, un'abilità che viene insegnata nella regione dove è nato, soggetta a siccità.

Dopo la scomparsa del bimbo, i membri della comunità locale di Nyaminyami hanno organizzato una squadra di ricerca e hanno suonato tamburi ogni giorno per riuscire a riportarlo a casa. Alla fine sono state le guardie forestali a recuperare il bambino: al suo quinto giorno nella natura selvaggia, il piccolo ha sentito l'auto di una guardia e le è corso incontro mancandola di poco. Fortunatamente, le guardie forestali sono tornate indietro e hanno individuato «piccole impronte umane fresche». Quindi hanno setacciato la zona finché non lo hanno ritrovato.

Sui social media, gli utenti hanno celebrato la forza e l'istinto di sopravvivenza del bambino: «Avrà una storia incredibile da raccontare quando tornerà a scuola», ha commentato qualcuno.

(Unioneonline)

