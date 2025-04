Vladimir Putin ha offerto di congelare la sua invasione dell'Ucraina lungo l'attuale linea del fronte nell'ambito degli sforzi per raggiungere un accordo di pace con Donald Trump.

Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali gli europei si sarebbero mostrati scettici temendo che l'apparente concessione sia solo per attirare Trump. Mentre l'inviato Usa per l'Ucraina, Keith Kellogg, parteciperà domani a Londra ai colloqui per la pace. Lo ha annunciato la portavoce del Dipartimento di Stato, Tammy Bruce che in un primo momento aveva riferito che sarebbe stato il segretario di Stato Marco Rubio ad andare in Gran Bretagna.

Steve Witkoff, invece, tornerà a Mosca «questa settimana».

(Unioneonline)

