Marco Raduano, l’ex capo della mafia garganica evaso dal carcere di Nuoro il 24 febbraio 2023, quando si calò con un lenzuolo dal muro di cinta di Badu 'e Carros, ha confessato «di aver partecipato all'assassinio di Paul-Félix Paoli e di aver beneficiato di aiuti in Corsica durante la sua fuga».

Lo fanno sapere fonti della giustizia francese dando notizia di quattro arresti per la morte del gestore di un ristorante sulla spiaggia, il 24 agosto 2023. Il 51enne fu ammazzato con un colpo di pistola nel parcheggio de “La Caravelle” a Poggio Mezzana in Corsica. Sul caso indaga la procura di Marsiglia, competente anche per la Corsica sulla grande criminalità.

Tra le quattro persone fermate e messe sotto inchiesta per i reati di "omicidio in banda organizzata e associazione per delinquere a scopo criminale", c’è Marc Furfaro, ex candidato indipendentista alle municipali di Lucciana (Alta Corsica), oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso dal tribunale di Cagliari per complicità aggravata ad organizzazione criminale mafiosa.

«Si è trattato di un'operazione franco-italiana partita con il fermo di 14 persone in Italia la settimana scorsa», ha precisato Nicolas Bessone, procuratore di Marsiglia.

Secondo fonti vicine all’inchiesta, i fermi sono scattati proprio dopo le rivelazioni di Marco Raduano.

La sera dell'evasione Raduano, che aveva con sé un telefono cellulare, ha dovuto rivedere i suoi piani servendosi di favoreggiatori sardi che lo hanno portato alcuni giorni a Bitti e poi 4 mesi in una tenda nelle campagne di Padru prima di partire per la Corsica, poi in Spagna, da cui - dopo l'arresto del suo braccio destro Gianluigi Troiano - è ritornato in Corsica dove è stato arrestato nel febbraio scorso.

