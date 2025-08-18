Zelensky è già arriivato a Washington. Anche Giorgia Meloni. Tutto pronto alla Casa Bianca per il vertice fra Donald Trump, il presidente ucraino e diversi leader europei per parlare del piano di pace con la Russia dopo il vertice di Anchorage con Putin.

Presenti, tra gli altri, anche Ursula Von der Leyen, Macron, Merz e Starmer.

«Il presidente ucraino Zelensky può porre fine alla guerra con la Russia quasi immediatamente, se lo desidera, oppure può continuare a combattere», le parole di Trump a poche ore dall’incontro. «Ricordate come è iniziato tutto. Non si può riavere indietro la Crimea data da Obama (12 anni fa, senza che sia stato sparato un colpo!), e non si può entrare nella Nato da parte dell'ucraina. Alcune cose non cambiano mai!», ha aggiunto il presidente americano.

«Condividiamo tutti un forte desiderio di porre fine a questa guerra in modo rapido e affidabile», le parole di Zelensky su X al suo arrivo a Washington. «La pace deve essere duratura - continua il leader di Kiev -. Sono fiducioso che difenderemo l'Ucraina, garantiremo la sicurezza e il nostro popolo sarà sempre grato a Trump, all'America e a ogni partner per il loro sostegno e la loro preziosa assistenza. La Russia deve porre fine a questa guerra, che lei stessa ha iniziato. E spero che la nostra forza congiunta con l'America e i nostri amici europei possa costringere la Russia a una vera pace».

Nel frattempo, almeno 3 morti e decine di feriti stanotte nei bombardamenti russi su Kharkiv.

Ucraina, Cina spera in un accordo accettabile per tutte le parti

La Cina ha dichiarato di sperare in un accordo “accettabile per tutte le parti” sull'Ucraina, prima dell'incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e diversi leader europei. «Ci auguriamo che tutte le parti e tutti gli attori partecipino ai colloqui di pace in modo tempestivo e raggiungano un accordo di pace equo, duraturo, vincolante e accettabile per tutte le parti il prima possibile», ha dichiarato in una conferenza stampa Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese.

Meloni arrivata a Washington

La premier italiana Giorgia Meloni è arrivata a Washington dove tra qualche ora incontrerà alla Casa Bianca il presidente americano Donald Trump, quello ucraino Volodymyr Zelensky e altri leader europei.

Diffuso il programma della giornata

Diffuso il programma della giornata a Washington: il presidente americano Donald Trump avrà un incontro bilaterale con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky alle 13:15 ora locale (le 19:15 in Italia) e poi "saluterà" i leader europei alle 14:15 (le 20:15 italiane). Un quarto d'ora dopo è prevista la foto di gruppo e alle 15, (le 21 in Italia) l'incontro. L'arrivo degli europei alla Casa Bianca, tra i quali c'è anche la premier Giorgia Meloni, è previsto alle 12 ora locale (le 18 italiane). Lo riferisce l'amministrazione Usa in una nota.

