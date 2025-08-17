La premier Giorgia Meloni sarà domani a Washington per partecipare all'incontro con Donald Trump alla Casa Bianca insieme a Volodymyr Zelensky, Ursula Von der Leyen e altri leader europei.

«Su richiesta del Presidente Zelensky, domani parteciperò all'incontro con il presidente Trump e altri leader europei alla Casa Bianca». Lo dichiara la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: la partecipazione sarà in presenza a Washington, fa sapere la Commissione. Confermato anche Mark Rutte, segretario generale della Nato.

«Questo pomeriggio accoglierò Volodymyr Zelensky a Bruxelles. Insieme parteciperemo alla Coalizione dei Volonterosi», prosegue von der Leyen. La riunione è in programma in videoconferenza oggi alle 15, alla vigilia del viaggio del presidente ucraino alla Casa Bianca per discutere con Donald Trump dei risultati dell'incontro di Ferragosto in Alaska con Vladimir Putin.

All'incontro parteciperanno anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente finlandese Alexander Stubb, come riferiscono il governo tedesco e la presidenza finlandese. E l'Eliseo ha reso noto che il presidente francese Emmanuel Macron sarà al fianco di Zelensky «per proseguire il lavoro di coordinamento fra gli europei e gli Stati Uniti nell'obiettivo di giungere a una pace giusta e duratura che preservi gli interessi vitali dell'Ucraina e la sicurezza dell'Europa».

