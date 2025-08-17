Domani, lunedì 18 agosto, a Washington Donald Trump incontrerà Volodymy Zelensky in bilaterale e poi organizzerà una cena di lavoro congiunta con i leader europei e della Nato. Lo ha riferito la Bild, come si legge sul profilo Telegram in lingua russa.

Fonti al tabloid tedesco hanno fatto sapere che solo dopo il faccia a faccia tra il presidente Usa e il leader ucraino i rappresentanti Ue e Nato si uniranno a loro. Oltre alla cena di lavoro congiunta, è prevista anche una discussione in formato allargato.

All'incontro parteciperanno la premier Giorgia Meloni, la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, il segretario generale della Nato Mark Rutte, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro britannico Keir Starmer e il presidente finlandese Alexander Stubb.

Oggi si è svolta in video-conferenza una riunione della Coalizione dei Volonterosi che ha permesso un coordinamento in vista dell'incontro a Washington. Nel corso della discussione, si legge in una nota di Palazzo Chigi, «è stata ribadita l'importanza di continuare a lavorare con gli Stati Uniti per porre fine al conflitto e raggiungere una pace che assicuri la sovranità e la sicurezza dell'Ucraina, che dovrà essere coinvolta in ogni decisione relativa al suo futuro».

I Volenterosi hanno inoltre «confermato la necessità di mantenere la pressione collettiva sulla Russia e di solide e credibili garanzie di sicurezza».

